Кабул, , 09:37 — REGNUM США объявили, что направят в Афганистан гуманитарную помощь на сумму более 308 миллионов долларов. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

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Белый дом 11 января процитировал пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, заявившую, что это часть из 782 миллионов долларов, которые США предоставляют афганскому народу после октября 2021 года.

Хорн заявила, что США являются крупнейшим донором в процессе оказания гуманитарной помощи народу Афганистана. По ее словам, США также предоставят миллион доз вакцины от коронавируса жителям Афганистана.

Представитель Совета национальной безопасности заявила, что помощь будет оказана непосредственно афганскому народу через Агентство США по международному развитию (USAID).

Эмили Хорн сообщила, что цель помощи — предоставить жильё, питьевую воду и санитарно-технические сооружения, в которых есть острая необходимость из-за эпидемии коронавируса, засухи и холодного сезона.

Она добавила, что США по-прежнему привержены поддержке народа Афганистана и работают надо всеми возможными вариантами предоставления им помощи.

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США ранее заявляли, что продолжат оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, но никогда не окажут такую помощь правительству, возглавляемому талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял Афганистан под свой контроль, министерство финансов США ввело ограничения для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лишив их доступа к валютным резервам афганского Центробанка.