Чита, 12 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Забайкальский край все ещё устраняет последствия летнего наводнения. Судя по сообщению пресс-службы правительства региона, опубликованному 12 января, с финансированием есть проблемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков рассказал, что ущерб дорожной инфраструктуры составил 839,3 миллиона рублей.

«Протяженность дорог, включая дороги местного и регионального значения, пострадавших от паводка, составила 132,5 километра, а также 80 мостов. На сегодняшний день восстановлено 69,42 километра дорог и 44 моста.

В связи с дефицитом средств оставшиеся участки дорог и мосты будут восстановлены после выделения средств из федерального бюджета. График восстановления составлен на два года, поскольку два моста, поврежденные паводком, это железобетонные капитальные строения, которые нужно возводить заново», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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