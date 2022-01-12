Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM В связи с резким изменением погодных условий — так называемыми «температурными качелями» — «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 12 января перешла в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе предприятия, снабжающего город теплом и горячей водой.

Теплосеть Санкт-Петербурга Teplosetspb.ru

Напомним, в ближайшие двое суток в Петербурге ожидается быстрый переход от сильного мороза к плюсовым значениям температуры воздуха. Он будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя.

«На период «температурных качелей» оперативные бригады предприятия обеспечены дополнительной специализированной техникой, аварийным запасом топлива и работают в режиме повышенной готовности», — отметили в «Теплосети».

Специалисты предприятия просят жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о таких фактах по телефонам 004 или 112.

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