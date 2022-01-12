Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В станице Даховской (Адыгея) двое жителей Ростовской области устроили поножовщину. Одним из дебоширов оказался оперуполномоченный отдела полиции №2 Ростова-на-Дону.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Полиция

Инцидент случился в последний день 2021 года на территории одной из гостиниц. Конфликт произошёл между двумя постояльцами, в руках одного из них оказался нож. Как пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?», ссора между оппонентами произошла во время распития алкогольных напитков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».