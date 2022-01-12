Горно-Алтайск, 12 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске 12 января произошёл пожар в частном трехэтажном жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай, к моменту прибытия пожарных в 14:51, здание было полностью охвачено огнём.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в Горно-Алтайске

«Двое граждан получили травмы, выпрыгивая из окна строения, они госпитализированы. В ликвидации пожара было задействовано четыре пожарных автомобиля и 22 человека личного состава двух пожарных частей г. Горно-Алтайска», — отметили в ведомстве.

При этом пожарные автомобили не смогли приблизиться непосредственно к дому, поскольку дорога не была подсыпана, а само строение находилось на возвышении. Кроме того, ближайший источник воды находился к 300 метрах, из-за чего пожарные проложили магистральную рукавную линию.

К настоящему времени возгорание ликвидировано. Организована предварительная проверка, в ходе которой будут установлены причины пожара.