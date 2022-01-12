Новосибирск, 12 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка после пожара в жилом одноэтажном доме в посёлке Станционно-Ояшинский, в котором погибли дети. Об этом сообщила прокуратура региона.

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Напомним, что накануне в Новосибирской области после гибели во время пожара двух детей и женщины было возбуждено уголовное дело.

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В настоящее время устанавливаются причины пожара. Результаты расследования дела взяты в прокуратуре на контроль. В ходе прокурорской проверки, будет оценена деятельность органов местного самоуправления и ответственных должностных лиц по профилактике пожарной безопасности, соблюдению прав ребёнка.