Приштина, , 09:32 — REGNUM Косовские институты власти в первые 10 дней января конфисковали 429 единиц оборудования для майнинга криптовалюты. Меры были предприняты в связи с чрезвычайным положением в сфере энергетики.

Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной изъятия оборудования стали крупные затраты электроэнергии. Незарегистрированное оборудование не будет возвращено владельцам.

Наиболее распространена выработка криптовалюты на севере Косово — в Митровице, Звечане, Зубине Потоке и Лепочавиче. Это связано с тем, что жители севера Косово не платят косовским институтам власти за электроэнергию с 1999 года. Считается, что на производство криптовалюты приходится около 20% потребления электричества на севере республики.

Глава комиссии по экономике, предпринимательству и торговле в парламенте Косово Ферат Шаля заявил, что около десяти тысяч граждан Косово инвестируют в криптовалюту или занимаются ее производством, и подчеркнул необходимость завершения формирования законодательства, регулирующего эту сферу.

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