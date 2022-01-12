Москва, , 09:31 — REGNUM Два человека пострадали в результате с ДТП участием полицейской машины, которое произошло на МКАД. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД РФ по городу Москве.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 6.20 на 80-м километре внешней стороны МКАД в процессе оформления дорожной аварии (без пострадавших) с участием автомобилей «Камаз» и «ГАЗель», на автомобиль ГИБДД, осуществляющий прикрытие места аварии, совершил наезд грузовик «Вольво», после чего произошло возгорание патрульного автомобиля и «ГАЗели», — говорится в телеграмм-канале московской Госавтоинспекции.

Также уточняется, что в результате этого пострадали сотрудник полиции и водитель «ГАЗели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Братском районе Иркутской области разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в результате которой пострадали шестеро пассажиров автобуса.