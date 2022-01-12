Пермь, 12 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Победитель незаконного аукциона о закупке медоборудования для пермского края не смог оспорить аннулирование тендера. Об этом сообщает УФАС по региону.

Aniskov Рентген аппарат

По данным ведомства, ранее компания, ставшая победителем аукциона, пожаловалась в антимонопольное ведомство на заказчика, который не подписал договор в установленный срок. Закупка рентген-аппарата проводилась в апреле 2021 года.

При рассмотрении жалобы заказчик (Краевой центр закупок) пояснил, что причиной отказа от подписания договора стала информация о возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки в отношении должностного лица победившей в конкурсе компании в рамках спорной закупки.

УФАС посчитал недостаточным такое основание для отказа в заключении контакта. При этом антимонопольный орган при рассмотрении жалобы обратил внимание на дополнительный довод, заявленный жалобщиком, о возможных нарушениях в аукционной документации при описании в документации предмета закупки. При анализе документов были установлены противоречивые требования к товару, которые вводят участников закупки в заблуждение.

Заказчику выдали предписание аннулировать аукцион и устранить выявленные нарушения, после чего объявить новый конкурс. Краевой центр закупок нарушение признал и своевременно провел работу над ошибками.

Тем временем, победившая в закупке компания решила оспорить решение и предписание антимонопольного органа в суде, считая, что надзорное ведомство превысило свои полномочия, отменив результаты аукциона, проведенного с нарушением федерального законодательства. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС.