Москва, 12 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве за 2021 год на онлайн-платформе «Карта инновационных решений» было представлено свыше 3 тыс. технологичных разработок более чем от 2 тыс. российских компаний, сообщается на портале мэра столицы.

Инновации

По итогам 2021 года самыми популярными технологиями, представленными на портале инновационных решений, стали искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные. Кроме этого, появились новые тематические подборки с актуальной информацией о продукции и услугах зарубежных компаний.

Каждый продукт на онлайн-платформе имеет свою карточку, где указаны свойства, преимущества, данные по эффективности продукта или сервиса и контакты разработчиков. Некоторые карточки дополнены фотографиями, видеоматериалами и презентациями.

ИА REGNUM ранее сообщало, «Карту инновационных решений» запустили в Москве в сентябре 2020 года. Онлайн-платформа позволяет бизнесу, учреждениям и ведомствам находить, изучать современные технологичные продукты и связываться с их создателями.

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