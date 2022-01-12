Благовещенск, 12 января 2022, 09:37 — REGNUM Баллотироваться в главы Амурской области в 2023 году Василий Орлов будет при условии доверия президента и поддержки народа. Хочет ли он продолжить работу в должности губернатора, глава Приамурья пока не решил, сообщило 12 января ИА ПортАмур.
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Напомним, перевыборы главы региона состояться в 2023 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Василий Орлов победил на выборах губернатора Амурской области, набрав 55,8% голосов.