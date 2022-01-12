Благовещенск, 12 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Баллотироваться в главы Амурской области в 2023 году Василий Орлов будет при условии доверия президента и поддержки народа. Хочет ли он продолжить работу в должности губернатора, глава Приамурья пока не решил, сообщило 12 января ИА ПортАмур.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

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«Первый фактор — это доверие президента, потому что он направляет, второй, естественно, поддержка народа. Для себя не решил. Задача будет поставлена, будем исполнять. В государственной службе ключевое слово — служба, надо понимать. Мы об этом нечасто говорим, но мы люди государственные», — отметил Василий Орлов на встрече с представителями СМИ.

Напомним, перевыборы главы региона состояться в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Василий Орлов победил на выборах губернатора Амурской области, набрав 55,8% голосов.