Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM Мэр казахстанского города Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев заявил, что обстрел его автомобиля 6 января был спланированным покушением.

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«Это было спланированное покушение. Они заранее знали мой маршрут», — сказал он RT.

По его словам, он решил поехать с коллегами на площадь Республики и при повороте на проспект Назарбаева его автомобиль «встретился с чёрным джипом».

«Мы должны были повернуть в акимат налево, но мы проехали: нас завели вглубь, ближе к Сатпаева. Джип развернулся, и со всех сторон пошли автоматные очереди», — добавил аким.

Сагинтаев добавил, что преступники организовали погоню и ранили в ногу его водителя, профессионализм которого спас мэру жизнь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни 2022 года в Казахстане на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ началось мародерство, вооруженные нападения боевиков на госучреждения. По данным МВД республики, в результате беспорядков и действий террористических групп погибли 17 казахстанских силовиков, более 1,3 тыс. получили ранения и травмы.