Кызыл, 12 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Туве за 11 месяцев 2021 года рождаемость выросла на 1,3%, смертность — на 0,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Всего в республике родилось 6040 детей, ушли из жизни 2750 человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 3290 человек.

Добавим, что в целом по стране показатели рождаемости снизились 1,6%, а в регионах Сибирского федерального округа — сразу на 2,2%.

«Смертность по стране выросла на 18,5%, в регионах Сибири — на 15,3%», — отметили в службе статистики.