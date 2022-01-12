Белгород, 12 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Экс-руководитель департамента ЖКХ Ярославской области Александр Николаев с 12 января возглавил ГУП «Белгородский областной водоканал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

На эту должность он назначен распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области. До работы в Ярославской области Александр Николаев руководил МУП «Водоканал» в Ставрополе.

Ожидается, что прежний генеральный директор Белоблводоканала Сергей Тараканов, возглавлявший предприятие с октября 2013 года, перейдёт на должность заместителя руководителя, сообщает издание «Фонарь».