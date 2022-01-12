Сеул, , 09:21 — REGNUM Экскурсии в пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в 50 км к северу от Сеула в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, приостановят 18 января из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей командования ООН в Южной Корее.

На границе Южной Кореи и КНДР Michael Day

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Согласно пресс-релизу, экскурсии будут приостановлены через два месяца после возобновления программы посещения пункта Пханмунчжом в соответствии с введением схемы «жизнь с COVID-19».

Отмечается, что данное решение принято в тесной координации с министерством объединения Южной Кореи.

Напомним, что в декабре 2020 года пограничный пункт Пханмунчжом был закрыт для посещения туристами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В апреле 2021 года экскурсии были временно возобновлены, в июле их вновь приостановили из-за введения в столичном регионе страны самого высокого уровня социального дистанцирования, однако в конце ноября вновь возобновили.