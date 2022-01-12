Вашингтон, 12 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Санкции против газопровода «Северный поток — 2», законопроект о введении которых предложил сенатор США от штата Техас, республиканец Тед Круз, станут ударом по интересам Германии со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение высказал сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер. Об этом сообщает Bloomberg.

(сс) Hans Германия

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Политик признался, что ему не нравится идея «Северного потока — 2».

«Но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше напоминает театральщину», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник Госдепа по глобальной энергобезопасности Амос Хохштейн встретились с группой сенаторов-демократов, чтобы убедить их не вводить санкции против «Северного потока-2». Планируется, что законопроект Теда Круза будет вынесен на голосование на этой неделе.

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По словам Нуланд, США хотят, чтобы Германия и Евросоюз повременили с рассмотрением вопроса о запуске газопровода «Северный поток — 2», и взаимодействуют с их представителями. Она добавила, что новое правительство ФРГ подтвердило договорённости, к которым США пришли с прежним правительством: работу газопровода «СП-2» остановят в случае агрессии России против Украины.