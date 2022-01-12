Лас-Вегас, США, 12 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, а также российский форвард Илья Михеев.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились форварды Киган Колесар, Вильям Карлссон и Алекс Пьетранджело. Российский нападающий Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Торонто». Решающий бросок исполнил Вильям Нюландер.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 49 очков. «Вегас» идёт на втором месте в Западной конференции с 48 очками.

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