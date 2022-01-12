Казань, , 09:34 — REGNUM В Татарии в новогодние праздничные дни зарегистрировали 110 пожаров, на которых погибли семь человек. За аналогичный период прошлого года произошло 138 пожаров, погибли 12 человек. По словам заместителя главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максима Трущина, наибольшее количество пожаров и пострадавших пришлось на жилой сектор.

Пожар Pixabay.com

Основные причинами пожаров в новогодние дни стали: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (40 пожаров, или 36,4% от общего количества возгораний); неосторожное обращение с огнём (38 пожаров, или 34,6%); нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (27 пожаров, или 24,6%); нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий (5 пожаров, или 4,6%); поджоги (3 пожара, или 2,7%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии в дни новогодних праздников (31 декабря 2021 года — 9 января 2022 года) зарегистрировали пожаров на 51% меньше, чем годом ранее.

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