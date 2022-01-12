Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Соединенные Штаты в рамках оказания «тайной помощи» намерены поставить Украине радарную систему и морское оборудование на сумму порядка $200 млн. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Помощь Украине от США Facebook.com/MinistryofDefence.UA

Издание со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского и представителя американских властей пишет, что Пентагон намерен направить Киеву «радарную систему и некоторое морское оборудование».

Вместе с тем дата начала поставок не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление Украине дополнительной военной помощи и возможность принятия новых антироссийских мер.

Читайте также: В Конгресс США внесли законопроект о расширении военной помощи Украине