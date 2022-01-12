Краснодар, , 09:15 — REGNUM Последствия сильных дождей устраняют в Краснодаре 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Сильный дождь идет на территории Краснодара с утра 12 января и, по данным синоптиков, будет продолжаться в течение всего дня.

На данный момент коммунальщики не получали заявок на откачку воды, однако соответствующая техника к работе готова. Локальные подтопления уже устраняются на ул. Тенистой и ул. Бульвар Строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края с 11 по 14 января действует штормовое предупреждение. В частности, в Краснодаре прогнозируются дождь, снег и гололед.