Горно-Алтайск, , 09:15 — REGNUM На территории Алтайского заповедника новый фенологический год наступил с опозданием на три недели. Осень растянулась на 96 дней и продолжалась вплоть по 7 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заповедника.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как отмечается, весь минувший год был несколько сбит в самом начале. Весна 2021 года началась 19 марта, что на 18 дней позже средней многолетней даты и длилась 107 дней. Лето опоздало на 11 дней и оказалось очень коротким и прохладным. Максимальная температура составила 34,3 °С.

«За первую половину календарного года (январь-июнь) осадков выпадало выше нормы (за исключением апреля), со второй половины года (июль-ноябрь) ситуация изменилась, и месячные суммы осадков стали убывать и становиться меньше нормы в среднем на 49 мм», — отмечают специалисты.

Напомним, фенология — это система знаний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки.