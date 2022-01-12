Сан-Хосе, США, 12 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno Логан Кутюр в составе хоккейного клуба «Сан-Хосе Шаркс»

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Тимо Майер, Джеффри Вьель и Логан Кутюр. У «Детройта» точными бросками отметились форварды Тайлер Бертуцци и Ник Ледди.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Детройт» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 37 очками.

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