Берлин, , 09:14 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 80 430 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии. Об этом 12 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Взятие анализа на коронавирус. Германия Raimond Spekking

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 661 811.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 384 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 114 735.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 6,836 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 61 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.