Барнаул, , 09:14 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 12 января 2022 года, протестированы за сутки 7634 человека, выявлено 287 новых носителей. Это на восемь человек больше, чем накануне, а тестов сделано на 262 больше. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 25 больше (всего 5985).

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 651 (+55 за сутки) и 88 436 (+221 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 379 человек (+6 за сутки). Из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8329 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 123 178 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 105 804 (+313) человек.

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