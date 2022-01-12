Москва, , 09:13 — REGNUM Температура воздуха в Москве 12 января окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Сегодня синоптическая карта Центральной России будет представлена тыловой частью циклона, из-за чего не обойдется без очаговых осадков, морозы окрепнут и температурный фон окажется на пять-семь градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 15 градусов мороза. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.