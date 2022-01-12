Барнаул, , 09:11 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 12 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 170 820 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 3008 человек.

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 55 099 жителей региона получили первую прививку (на 1369 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 056 707 (+3937 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 59 014 ревакцинированных (+440 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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