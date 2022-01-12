Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Свердловской области пока нет случаев заражения граждан штаммом «омикрон». Об этом в соцсетях написал губернатор Евгений Куйвашев.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом он отметил, что среди тех граждан России, которые уже заразились им, есть и те, кто не покидал пределы РФ. В Свердловской области ситуация может поменяться в любой момент, поэтому нужно быть во всеоружии.

Также он снова призвал население прививаться от COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета в регионе оценивают в 65% от всего населения.