Акбулак, Оренбургская область, 12 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области жительница Акбулакского района стала жертвой мошенничества. Она перевела обманщикам более 4.5 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Communitarian.ru Мошенничество

По словам оренбурженки, она откликнулась на объявление, размещенное в интернете, о возможности дополнительного заработка на инвестициях. После прохождения регистрации на сайте с женщиной связался якобы руководитель проекта и проинформировал о необходимости вложить 11 тысяч рублей для начала работы с инвестициям. За несколько дней на разные счета, под видом совершения сделок по покупке и продажи акций, жительница Оренбуржья перевела мошенникам 4 566 230 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские рекомендуют при инвестировании денежных средств консультироваться со специалистами.