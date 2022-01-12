Нашвилл, США, 12 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Нэшвилла» по дублю оформили нападающие Люк Канин и Мэтт Дюшейн, ещё один гол забил Таннер Жанно.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форварды Николя Обе-Кюбель, Андре Бураковски, Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 50 очков. «Колорадо» идёт на втором месте в Западной конференции с 47 очками.

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