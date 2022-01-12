Вашингтон, 12 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Представители США переворачивают факты с ног на голову, заявляя о якобы вызванном действиями России кризисе в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, опубликованном 11 января на странице дипмиссии в Twitter.

(сс) dbking Здание посольства России в США

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Дипломаты отреагировали на слова первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Как сообщало ИА REGNUM, по её утверждению, США «призывают к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией».

«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», — в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», — заявили на это в посольстве России.

Дипломаты сравнили слова Шерман с беспочвенными обвинениями в адрес Москвы бывшего американского министра обороны Чака Хейгела. В 2014 году он утверждал, что Россия с её армией «стоит на пороге НАТО».

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