Кемерово, , 09:09 — REGNUM В Кемерове на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 244 456 человек. Об этом сообщили в мэрии города.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В администрации муниципалитета напомнили, что сделать прививку от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 и в регистратуре поликлиники.

Пункты вакцинации сегодня открыты в том числе в администрации города, ТЦ «Север», «Леруа Мерлен» и ТЦ «Я».