Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM В Ростовской области в суд направлены материалы уголовного дела о смертельном ДТП в Мартыновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

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Перед судом предстанет 27-летний водитель LADA, который в августе 2021 года на трассе выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли трое мужчин.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM сообщало подробности смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 8 августа в Мартыновском районе. Водитель LADA Vesta — житель Волгоградской области — выехал на встречную полосу и столкнулся со встречными LADA Priora и ВАЗ 2112. В результате два автомобиля съехали в кювет. Машина ВАЗ 2112 загорелась. Все трое, находившиеся в салоне автомобиля, сгорели.

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