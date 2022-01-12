Приштина, 12 января 2022, 09:08 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 января на своей странице в социальной сети Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной главы Европейского парламента Давида Сассоли.
Политик назвал Сассоли «другом Косово и человеком, который действительно прививал европейские ценности институтам ЕС».
Причиной смерти политика назвали «тяжелые осложнения» в работе его иммунной системы. Он скончался в ночь с 10 на 11 января в Италии.
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