Приштина, Сербия, 12 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 января на своей странице в социальной сети Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной главы Европейского парламента Давида Сассоли.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Политик назвал Сассоли «другом Косово и человеком, который действительно прививал европейские ценности институтам ЕС».

Причиной смерти политика назвали «тяжелые осложнения» в работе его иммунной системы. Он скончался в ночь с 10 на 11 января в Италии.