Москва, , 09:05 — REGNUM В московском главном управлении МВД России рассказали о новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Соответствующая информация опубликована 11 января на сайте ведомства.

Телефонный мошенник

Отмечается, что мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, позволяющую им совершать операции в онлайн-банке клиента.

Так, человеку поступает звонок от якобы робота-помощника кредитного учреждения, который сообщает о том, что в личном кабинете клиента банка замечены подозрительные действия — перевод денежных средств, оформление кредита или попытка изменить номер телефона.

«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — сообщили в ведомстве.

В полиции напомнили, что сотрудники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко сообщил, что двухфакторная аутентификация с получением кода по СМС, подтверждающего платежи в интернете, более не является препятствием для мошенников.

Читайте также: Мошенники научились выманивать СМС-подтверждение интернет-платежей