Жителей России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Москва, 12 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В московском главном управлении МВД России рассказали о новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Соответствующая информация опубликована 11 января на сайте ведомства.
Отмечается, что мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, позволяющую им совершать операции в онлайн-банке клиента.
Так, человеку поступает звонок от якобы робота-помощника кредитного учреждения, который сообщает о том, что в личном кабинете клиента банка замечены подозрительные действия — перевод денежных средств, оформление кредита или попытка изменить номер телефона.
В полиции напомнили, что сотрудники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко сообщил, что двухфакторная аутентификация с получением кода по СМС, подтверждающего платежи в интернете, более не является препятствием для мошенников.
Читайте также: Мошенники научились выманивать СМС-подтверждение интернет-платежей