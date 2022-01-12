Санрайз, США, 12 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Максим Мамин

Российский нападающий «Флориды» Максим Мамин забросил шайбу, а вратарь Сергей Бобровский отразил 42 из 44 бросков по своим воротам.

Также в составе «Пантерз» шайбы забросили Аарон Экблад, Сэм Райнхарт, оформивший дубль, и Александр Барков.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Джейсон Дикинсон и Юхо Ламмикко.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Ванкувер» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 35 очками.

Читайте также: «Чикаго» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ