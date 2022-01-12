Кызыл, , 09:03 — REGNUM В Туве за минувшие сутки подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Кызыл, а также Овюрский и Чеди-Хольский районы, где выявили по три новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Диагноз также подтвердился у жителей Каа-Хемского, Барун-Хемчикского, Кызылского, Тандинского и других районов, а также города Ак-Довурак. Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрировано 122 случаев инфицирования.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 93 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 81, детей — 10, беременных — 6. К аппарату ИВЛ подключено 6 больных. В тяжёлом состоянии 24 человек», — добавили в ведомстве.

Занятость коечного фонда, по состоянию на 12 января, составила 77,5% из 120 коек.