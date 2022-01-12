Сеул, , 09:03 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в ноябре 2021 года составил 3,58 квадрлн вон (~$3,01 трлн), что на 1,1% или 39,4 трлн вон (~$33,1 млрд) больше по сравнению с октябрем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 12,9%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.