Ростов-на-Дону, , 09:02 — REGNUM В период новогодних праздников уровень тестирования на коронавирус в Ростовской области сократился почти на треть. О необходимости увеличения охвата тестирования заявил донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания регионального оперштаба.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«Главы территорий должны на постоянном контроле держать работу по тестированию, наращиванию темпов вакцинации в каждом населенном пункте. Необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить тенденцию к замедлению распространения COVID-19», — отметил глава региона.

Среди отстающих по темпам исследований муниципальных образований — Веселовский, Мартыновский, Советский районы, Донецк. В ближайшее время по зафиксированным фактам будет проведена тщательная проверка.

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