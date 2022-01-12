Киев, , 09:02 — REGNUM США и другие страны Запада обещали не обсуждать вопросы по Украине без ее участия. Об этом 12 января заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, слова которого приводит пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Андрей Ермак. Помощник Президента Украины President.gov.ua

«Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип «ничего об Украине без Украины» будет придерживаться во время любых переговоров», — сказал он.

Также Ермак вновь обвинил Россию в подготовке «агрессии» против Украины и добавил, что западные страны не должны «позволить этому произойти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итоги переговоров между Россией и США в Женеве обсудил в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.