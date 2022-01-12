Джакарта, , 09:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо ввел в должность первую женщину-посла из Папуа Фьентье Маритье Суэбу, сообщает CNN Ibdonesia.

Новая Зеландия Bernard Spragg. NZ

Посол был приведен к присяге в качестве посла Индонезии в Новой Зеландии. Женщина, родившаяся в Сентани (Папуа), училась в дипломатической школе. После окончания вуза Фьентье Маритье Суэбу 31 год проработала в министерстве иностранных дел.

Кроме того, глава государства назначил новых послов Индонезии в Судане и на Филиппинах.

Как сообщало ИА REGNUM, число носителей штамма «Омикрон» в Индонезии увеличилось.

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