Джакарта, 12 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо ввел в должность первую женщину-посла из Папуа Фьентье Маритье Суэбу, сообщает CNN Ibdonesia.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

Посол был приведен к присяге в качестве посла Индонезии в Новой Зеландии. Женщина, родившаяся в Сентани (Папуа), училась в дипломатической школе. После окончания вуза Фьентье Маритье Суэбу 31 год проработала в министерстве иностранных дел.

Кроме того, глава государства назначил новых послов Индонезии в Судане и на Филиппинах.

Как сообщало ИА REGNUM, число носителей штамма «Омикрон» в Индонезии увеличилось.