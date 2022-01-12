Скопье, 12 января 2022, 09:04 — REGNUM Бывший президент Болгарии Петар Стоянов 11 января в эфире болгарского телеканала BTV призвал отказаться от унизительного и патерналистского тона в отношении Северной Македонии «за секунду».
По словам политика, сегодняшний лозунг «Руки прочь от Македонии» запоздал на 120 лет. Политик призвал искренних патриотов остерегаться манипуляторов и не готовиться к войне с соседней страной, а готовиться к совместному пребыванию в составе ЕС.
Политик отметил, что во времена Югославии уровень жизни в Македонии был выше, и потому македонцы вовсе не стремились переезжать в Болгарию. Сейчас же для того, чтобы в Скопье признали болгарские корни, надо использовать позитивную риторику.
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