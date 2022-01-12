Скопье, , 09:04 — REGNUM Бывший президент Болгарии Петар Стоянов 11 января в эфире болгарского телеканала BTV призвал отказаться от унизительного и патерналистского тона в отношении Северной Македонии «за секунду».

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам политика, сегодняшний лозунг «Руки прочь от Македонии» запоздал на 120 лет. Политик призвал искренних патриотов остерегаться манипуляторов и не готовиться к войне с соседней страной, а готовиться к совместному пребыванию в составе ЕС.

Петар Стоянов «Мы должны осознавать, что за 75 лет там выросли три поколения, которые воспринимаю историю совершенно не так, как мы».

Политик отметил, что во времена Югославии уровень жизни в Македонии был выше, и потому македонцы вовсе не стремились переезжать в Болгарию. Сейчас же для того, чтобы в Скопье признали болгарские корни, надо использовать позитивную риторику.

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