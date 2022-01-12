Пермь, 12 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Перми владелец автомобиля за многочленные долги по штрафам лишился автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

(сс) DomAlberts KIA

Пермяк задолжал более 50 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения и 55 тысяч рублей исполнительского сбора за игнорирование накопившихся штрафов. Неоднократные уведомления приставов о необходимости погасить долг оставались без ответной реакции. В результате судебные приставы обратились в суд, который удовлетворил заявление о временном ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством.

Должник по-прежнему не шел на контакт со службой судебных приставов. Тогда в рамках межведомственного взаимодействия всем нарядам ДПС были разослана информация о марке автомобиля и регистрационный номер. Машина была замечена правоохранителями на одной из дорог. На требование автоинспектора об остановке водитель увеличил скорость машины и попытался скрыться. Была организована погоня. Вскоре автохама задержали.

Вызванные на место приставы наложили на машину должника арест. Kia Optima изъята и отправлена на спецстоянку. Если владелец автомобиля не погасит долги, то машину пустят с молотка.