Салехард, 12 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. На Ямале в 2021 году жители региона 364 раза возмущались в социальных сетях по поводу испорченных тёплых остановок. Больше всего жаловались на вандалов жители Салехарда, Лабытнанги и Губкинского, сообщает Центр управления регионом ЯНАО.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Первая тёплая остановка в Лабытнанги

Периодически вандалы устраивают в тёплых остановках общественные туалеты, портят оборудование, оставляют надписи. Кроме того, ямальцы жалуются на оборудование тёплых остановок и хлипкие конструкции.

Как отмечают в ЦУР ЯНАО, тёплые остановки для северян — жизненная необходимость зимой, в 50-градусные ямальские морозы. И просят жителей арктического региона относиться к местам ожидания транспорта и обогрева ответственней.