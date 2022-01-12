Глава Еврейской АО рассказал, когда в регионе снизятся цены на жильё
Биробиджан, 12 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Существенно подешевеет жильё в Биробиджане после реконструкции завода железобетонных изделий. Об этом заявил губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн в интервью телеканалу НТК.
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Он анонсировал проведение в 2022 году реконструкции завода «Синтез» с установкой оборудования, которое позволит готовить материалы для строительства 100 тыс. квадратных метров жилья в год.
Модернизировать предприятие ЖБИ намерены в рамках программы реновации Биробиджана. Есть также планы провести реновацию во всей ЕАО, заявил губернатор региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии намерены осуществить масштабное обновление сетей жилищно-коммунального комплекса. Перемены анонсировал губернатор региона.