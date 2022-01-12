Биробиджан, 12 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Существенно подешевеет жильё в Биробиджане после реконструкции завода железобетонных изделий. Об этом заявил губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн в интервью телеканалу НТК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

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Он анонсировал проведение в 2022 году реконструкции завода «Синтез» с установкой оборудования, которое позволит готовить материалы для строительства 100 тыс. квадратных метров жилья в год.

«Это позволит получить не очень высокую цену, не хочу сейчас говорить, чтобы не пугать, но пока расчеты показывают, что она будет значительно ниже, причем кратно ниже, чем сейчас на рынке. Сделаем из Биробиджана современный, красивый город, комфортный для жизни», — пообещал Ростислав Гольдштейн.

Модернизировать предприятие ЖБИ намерены в рамках программы реновации Биробиджана. Есть также планы провести реновацию во всей ЕАО, заявил губернатор региона.

«Мы не очень большие, и у нас есть все возможности сделать это», — заверил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии намерены осуществить масштабное обновление сетей жилищно-коммунального комплекса. Перемены анонсировал губернатор региона.