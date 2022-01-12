Чебоксары, 12 января 2022, 09:00 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев на внеочередном заседании оперативного штаба объяснил руководителям муниципальных образований, почему в регионе сохраняется высокая смертность от ковида. Он призвал сити-менеджеров не успокаиваться, «глядя на обобщающие цифры», а вникать «в детали», так как «именно там кроется дьявол», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В ходе обсуждения особое внимание было приковано к эпидемической ситуации в Порецком районе. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что это «единственное муниципальное образование, которое на сегодняшний день, можно сказать, горит красным цветом»:
Это удивило сити-менеджера Порецкого района Евгения Лебедева. Он сообщил, что за десять дней в муниципалитете заболели всего несколько человек, а план по вакцинации выполнен на 74%. И заверил, что «изучим ситуацию, соответствующие выводы сделаем».
Он призвал руководителей всех муниципальных образований «активнее работать с людьми старше 60 лет».
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