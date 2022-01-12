Чебоксары, , 09:00 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев на внеочередном заседании оперативного штаба объяснил руководителям муниципальных образований, почему в регионе сохраняется высокая смертность от ковида. Он призвал сити-менеджеров не успокаиваться, «глядя на обобщающие цифры», а вникать «в детали», так как «именно там кроется дьявол», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сити-менеджер Порецкого района Евгений Лебедев и глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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В ходе обсуждения особое внимание было приковано к эпидемической ситуации в Порецком районе. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что это «единственное муниципальное образование, которое на сегодняшний день, можно сказать, горит красным цветом»:

«Здесь есть риски более сильного осложнения ситуации».

Это удивило сити-менеджера Порецкого района Евгения Лебедева. Он сообщил, что за десять дней в муниципалитете заболели всего несколько человек, а план по вакцинации выполнен на 74%. И заверил, что «изучим ситуацию, соответствующие выводы сделаем».

«Вы смотрите общие цифры. Давайте посмотрим на категорию людей 60 лет и старше. 48% вакцинировано от плана. Из докладов Надежды Феофановны (главного санитарного врача Чувашии Надежды Луговской, — прим. ИА REGNUM) мы слышим, что именно эта категория людей на сегодняшний день более подтверждена заболеванию и больше всего болеет. А в итоге, если дальше обобщим информацию, именно они тяжело болеют и больше всего, к сожалению, уходят из жизни. Вот они интегральные показатели и дают. Вроде бы в целом у вас всё хорошо, а если углубиться, то это у вас и бьёт по слабому месту. Элементарное объяснение», — разложил ситуацию Олег Николаев.

Он призвал руководителей всех муниципальных образований «активнее работать с людьми старше 60 лет».

«Не успокаивайтесь, глядя на обобщающие цифры, вникайте в детали. И эти детали… там именно кроется дьявол. Они имеют очень важное значение для интегральных показателей, которые дают нам в итоге смертность, когда мы не можем людей спасти и в итоге начинаем «гореть» красным цветом», — пояснил глава Чувашии.

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