Москва, 12 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В канун Нового 2022 года наибольшей популярностью у жителей Москвы пользовались детские товары и игрушки, ювелирные изделия, электроника и парфюмерия, сообщается на портале мэра столицы.

Новогодний подарок

С 27 по 31 декабря 2021 года среднесуточная выручка магазинов с детскими товарами составила 433,7 млн рублей. Оборот ювелирных магазинов за последние пять дней уходящего года вырос в 2,3 раза по сравнению с последней неделей ноября и составил 4,7 млрд рублей.

Спрос на бытовую электронику и гаджеты, видео‑ и аудиотехнику в качестве подарков на Новый года вырос более чем на 35%, выручка магазинов электроники превысила 1,3 млрд рублей.

Выручка магазинов одежды и обуви в предпраздничные дни выросла на 39%, до 9,6 млрд рублей, косметики и парфюмерии — почти на 83%, данной продукции куплено на более чем 5,2 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, подарок, который больше всего хотели получить на Новый год жители России, — это деньги (47%).

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